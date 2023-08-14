В Абайской области автобус с пассажирами попал в смертельную аварию

Фото: polisia.kz

14 августа около 05:38 водитель Toyota Land Cruiser, следуя в селе Акжар по пр. Аблайхана, на расстоянии 200 м от трассы Таскескен-Бахты допустил столкновение с автобусом Vanhool, в котором находились пассажиры, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: