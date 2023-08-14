В Абайской области автобус с пассажирами попал в смертельную аварию
Фото: polisia.kz
14 августа около 05:38 водитель Toyota Land Cruiser, следуя в селе Акжар по пр. Аблайхана, на расстоянии 200 м от трассы Таскескен-Бахты допустил столкновение с автобусом Vanhool, в котором находились пассажиры, сообщает Zakon.kz.
Как рассказал первый замначальника ОП Урджарского района Бауржан Омаров, водитель Toyota скончался на месте.
"Водитель автобуса госпитализирован в Урджарской районную больницу. Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК. Назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение", – рассказал Омаров.
Ранее сообщалось, что смертельное ДТП с участием автобуса произошло на трассе Алматы – Ташкент – Термез.
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