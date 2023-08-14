В Алматинской области на видео попала кража денег из банкомата
Фото: скриншот видео
14 августа в 13:42 в УП Карасайского района обратилась гражданка А., 1988 г.р., о том, что около 08:00 неизвестные в медицинских масках, подобрав ключи, из банкомата, расположенного в селе Алмалыбак, совершили кражу 12 млн 882 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.
Данный факт зарегистрирован в районной полиции по ч. 4 ст. 188 УК РК.
"Подозреваемые граждане А., 1998 и 1999 г.р., являются жителями Каскелена. Задержанные водворены в ИВС. Вещественные доказательства в виде украденных денежных средств уже изъяты и приобщены к материалам дела". Пресс-служба ДП Алматинской области
Проводятся необходимые следственные мероприятия с назначением экспертных проверок. Лица проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям.
Ранее сообщалось, что участника банды мошенников с крупной суммой денег задержали в Астане.
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