В Алматинской области на видео попала кража денег из банкомата

Фото: скриншот видео

14 августа в 13:42 в УП Карасайского района обратилась гражданка А., 1988 г.р., о том, что около 08:00 неизвестные в медицинских масках, подобрав ключи, из банкомата, расположенного в селе Алмалыбак, совершили кражу 12 млн 882 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

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