Происшествия

В Алматинской области пламя охватило 7 гектаров камыша

Степной пожар, степные пожары, пожар в степи, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2025 20:07 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Сегодня, 6 сентября, в селе Алмалыбак Карасайского района Алматинской области произошло загорание камыша, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, к тушению пожара привлечены силы и средства ДЧС Алматинской области и города Алматы, а также вертолет "Казавиаспас" с водосливным устройством.  Воздушным судном выполнено пять прицельных сбросов воды.

Всего в операции было задействовано порядка 40 человек личного состава и девять единиц техники. Площадь возгорания составила около 7 гектаров. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на жилой сектор.  Спасено 50 частных домов. Жертв и пострадавших нет.

В настоящее время пожар полностью потушили. 

Ранее сообщалось, что министр по чрезвычайным ситуациям приказом от 28 августа 2025 года внес изменения в Правила тушения степных пожаров, а также пожаров в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
В Талгаре машина скорой помощи столкнулась с Lexus: трое пострадали
Происшествия
19:50, Сегодня
В Талгаре машина скорой помощи столкнулась с Lexus: трое пострадали
Похищение ребенка в Алматинской области: Комитет по охране прав детей сделал заявление
Происшествия
18:49, Сегодня
Похищение ребенка в Алматинской области: Комитет по охране прав детей сделал заявление
В Алматинской области задержали мужчину по подозрению в убийстве и похищении девочки
Происшествия
18:19, Сегодня
В Алматинской области задержали мужчину по подозрению в убийстве и похищении девочки
