В Алматинской области пламя охватило 7 гектаров камыша

Сегодня, 6 сентября, в селе Алмалыбак Карасайского района Алматинской области произошло загорание камыша, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, к тушению пожара привлечены силы и средства ДЧС Алматинской области и города Алматы, а также вертолет "Казавиаспас" с водосливным устройством. Воздушным судном выполнено пять прицельных сбросов воды.

Всего в операции было задействовано порядка 40 человек личного состава и девять единиц техники. Площадь возгорания составила около 7 гектаров. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на жилой сектор. Спасено 50 частных домов. Жертв и пострадавших нет.

В настоящее время пожар полностью потушили.

Ранее сообщалось, что министр по чрезвычайным ситуациям приказом от 28 августа 2025 года внес изменения в Правила тушения степных пожаров, а также пожаров в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы.

