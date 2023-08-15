ЧП произошло на авиабазе в Талдыкоргане, скончался военнослужащий
Официальное сообщение опубликовали в Telegram-канале оборонного ведомства:
"15 августа 2023 года в Талдыкорганской авиационной базе при подготовке к вылету боевого самолета произошел сход боеприпаса, в результате которого пострадали двое военнослужащих. Один из них от полученных травм скончался, второму оказывается вся необходимая медицинская помощь".
В ведомстве отметили, что "проводятся следственные мероприятия, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит".
"Командование и личный состав Вооруженных сил выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего".Пресс-служба Минобороны РК
19 июня 2023 года стало известно, что военнослужащий Шымкентской части скончался после тренировки. Тогда в региональном командовании "Оңтүстік" Национальной гвардии рассказали, что 15 июня в соответствии с планом боевой подготовки воинской части 6506 с военнослужащими проводилась беговая тренировка по преодолению дистанции с пересеченной местностью.
Позднее врачи рассказали подробности смерти военнослужащего. По уточненным данным, смерть 34-летнего военнослужащего наступила 16 июня. На следующий день после тренировки, во время которой мужчине стало плохо.