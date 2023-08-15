Главное за день: ЧП на авиабазе в Талдыкоргане, прекращение уголовного дела в отношении Дуйсеновой

На Талдыкорганской авиационной базе произошло ЧП, в результате которого скончался военнослужащий, еще один пострадал. Уголовное дело в отношении журналистки Сандугаш Дуйсеновой прекращено. Главные события 15 августа - в подборке Zakon.kz.

Президент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи со взрывом на автомобильной заправочной станции в городе Махачкале Республики Дагестан, повлекшим за собой многочисленные человеческие жертвы.

Также глава государства принял кинорежиссера Тимура Бекмамбетова. Как следует из сообщения, опубликованного на сайте Акорды, в ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахстанского кинематографа, вопросы обучения специалистов креативной индустрии, создания условий для увеличения отечественного киноконтента и поддержки кинематографистов.

Принял Токаев и бывшего министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди, ныне назначенного послом РК в Австрии. Глава государства подчеркнул, что Казахстану необходимо и далее развивать сотрудничество с Австрией и профильными международными организациями в Вене, и поставил перед дипломатом ряд конкретных задач по укреплению взаимодействия Казахстана с государствами-партнерами в двустороннем и многостороннем форматах.

Ограничение на посещение казино для госслужащих

Агентство по делам государственной службы разработало проект поправок в некоторые указы президента, которым предписано госслужащим, сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим воздержаться от посещения игорных заведений.

Данными поправками предлагается в рамках соблюдения требований служебной этики ввести нормы рекомендательного характера, направленные на побуждение военнослужащих, государственных служащих, сотрудников правоохранительных органов, органов гражданской защиты и государственной фельдъегерской службы воздерживаться от посещения игорного заведения.

Исключением для госслужащих и сотрудников правоохранительных органов может служить посещение казино по служебной необходимости. Для военнослужащих исключений не предусмотрено.

Вопрос длительности учебного года

На брифинге по итогам заседания правительства министр просвещения Гани Бейсембаев отметил, что вопрос по поводу длительности учебного года сейчас обсуждают.

По его словам, любое решение должно приниматься в интересах детей. Поэтому сейчас ситуация анализируется с экспертами.

Языковой выбор первоклашек

Как сообщили в Министерстве просвещения РК, 68,2% первоклассников выбрали обучение на государственном языке.

Больше всего первоклашек отмечается в Алматы, Туркестанской и Алматинской областях. Высокий процент зачисления детей в классы с казахским языком обучения наблюдается в Шымкенте, Туркестанской и Алматинской областях.

В стране функционируют 7,7 тыс. организаций среднего образования.

В 2021 году обучение на казахском языке выбрали 64% детей.

Прекращение уголовного дела в отношении журналиста

Отвечая на вопрос о том, для чего при обыске журналистку Сандугаш Дуйсенову раздели догола, и не нарушает ли это международные конвенции, представитель МВД Марат Кожаев заявил, что это действие регламентировано УПК РК. По его словам, это делается для того, чтобы гражданин не мог сказать, что у него изъято что-то лишнее, и не утверждал, что ему нанесли телесные повреждения. Он добавил, что обыск, предполагающий обнажение, проводят сотрудники того же пола, что и задержанный. Эта процедура необходима, чтобы человек не пронес с собой никаких предметов, в том числе элементов женского гардероба, с помощью которых может нанести себе телесные повреждения.

Случившееся также прокомментировал Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали. Он согласился с доводами МВД и подчеркнул, что его ведомство не может вмешиваться в расследование, но готово оказать Сандугаш Дуйсеновой любую возможную помощь.

На данный момент известно, что уголовное дело в отношении Дуйсеновой прекращено. Материалы направлены в уполномоченный орган в сфере обеспечения информационной безопасности для их рассмотрения в соответствии с законодательством об административных правонарушениях.

Личность "героя" скандала в цветочном магазине

На днях в Казнете стали активно распространять видео из цветочного магазина в Шымкенте, на кадрах которого нетрезвый мужчина угрожал работникам заведения.

В кулуарах правительства первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев подтвердил, что "героем" скандального ролика был участковый инспектор полиции.

Изменение правил прикрепления к поликлиникам для некоторых иностранцев

Новые правила вступили в действие с 14 августа текущего года.

Как рассказали в НАО "Фонд социального медицинского страхования", теперь иностранцы должны предъявить договор добровольного медицинского страхования или договор вмененного медицинского страхования.

Изменения в приказы коснутся исключительно иностранцев – трудовых мигрантов и членов их семей (детей и супругов), временно проживающих в РК, которые имеют гражданство одной из стран – участниц ЕАЭС (РФ, Беларусь, Кыргызстан, Армения).

Согласно новым правилам, прикрепляются такие иностранцы к поликлинике на основании договора добровольного (ДМС) или договора вмененного медстрахования (ВМС) на первичную медико-санитарную и экстренную стационарную помощь – только на срок действия договора, после чего автоматически открепляются от медорганизации.

Также нужно знать, что иностранцы, временно проживающие в Казахстане, не могут получать медпомощь в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБПМ), который полагается только постоянно проживающим в республике, за исключением медпомощи при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих.

Для граждан Казахстана, кандасов и иностранцев, постоянно проживающих на территории РК, порядок прикрепления остается прежним.

Закрытие пункта пропуска на границе с Китаем

Пункт пропуска "Бахты", расположенный на казахстанско-китайской границе, не будет работать 18-20 августа.

Как уточнили в Комитете госдоходов, с начала 2023 года проводится реконструкция "Бахты". Она проводится в рамках проекта по модернизации и техническому дооснащению пунктов пропуска, расположенных на казахстанском участке таможенной границы ЕАЭС.

Открытие планируется с 21 августа 2023 года в штатном режиме.

Ужасающие кадры из морга Талдыкоргана

В социальных сетях несколько дней активно распространяют видео из городского морга Талдыкоргана.

Как видно на кадрах, предположительно, два сотрудника морга переносят трупы бездомных людей в специальную машину на дальнейшее захоронение. Казахстанцы возмутились тем, как работники обращаются с телами умерших – бросают в машину, "как мешки картошки".

В морге подтвердили, что это действительно произошло в областном центре, однако никаких комментариев не дали и направили журналистов в "Центр судебных экспертиз" Министерства юстиции РК.

Официального ответа по данному факту редакция пока не получила.

Мир

День траура объявлен в Дагестане 15 августа в связи с гибелью людей в результате взрыва на АЗС на окраине Махачкалы. По уточненной информации МЧС России, пострадали 105 человек, из них 30 погибли.



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Тысячи людей в Боснии вышли на улицы, чтобы потребовать от властей принять меры по пресечению насилия в отношении женщин после того, как на прошлой неделе мужчина застрелил свою бывшую жену во время прямой трансляции в Instagram.

В Эквадоре лидера политического движения "Гражданская революция" в провинции Эсмеральдас Педро Брионеса убили около собственного дома. Убийство произошло за неделю до начала президентской гонки.

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Спорт

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