Грабители из Уральска украли сейф, в котором лежало 30 тыс. тенге

В Уральске неизвестные лица, по словам полиции, проникнув в здание одного из предприятии, напали на 59-летнего охранника и похитили металлический сейф, где находились 30 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

После ограбления они скрылись с места происшествия на машине Largus, принадлежащей предприятию, которая была припаркована во дворе.

"Авто и сейф были найдены на одной из улиц города. Сейф был вскрыт, а деньги похищены. На раскрытие данного преступления были задействованы все службы УП и ДП ЗКО".





Задержаны пятеро ранее судимых жителей города. В отношении них проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 191 УК РК "Грабеж".