В Астане драка мужчин и подростков попала на видео
Фото: Zakon.kz
15 августа текущего года на канал "102" поступила информация о том, что в одном из дворов Астаны идет драка, сообщает Zakon.kz.
Сотрудниками полиции установлено, что жильцы дома сделали замечание группе подростков, которые громко шумели во дворе, однако разговор перешел в конфликт. Все участники доставлены в полицию.
"По данному инциденту осуществляется проверка в рамках административного производства, по результатам которой в отношении виновных лиц будут приняты меры". Пресс-служба ДП города
Ранее сообщалось, что массовая драка женщин произошла в Каскелене.
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