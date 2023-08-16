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В Астане драка мужчин и подростков попала на видео

авто Фото: Zakon.kz
15 августа текущего года на канал "102" поступила информация о том, что в одном из дворов Астаны идет драка, сообщает Zakon.kz.

Сотрудниками полиции установлено, что жильцы дома сделали замечание группе подростков, которые громко шумели во дворе, однако разговор перешел в конфликт. Все участники доставлены в полицию.

"По данному инциденту осуществляется проверка в рамках административного производства, по результатам которой в отношении виновных лиц будут приняты меры". Пресс-служба ДП города


Ранее сообщалось, что массовая драка женщин произошла в Каскелене.

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