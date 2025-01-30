Драка родителей в детсаду в Астане попала на видео

В Казнете 30 января распространяется видео, на котором запечатлена драка родителей в детском саду Астаны, сообщает Zakon.kz.

По информации авторов, конфликт между мамами произошел в детском саду "Балбөбек".



На кадрах видно, что словесный конфликт закончился нанесением ударов друг другу.

Этот инцидент Zakon.kz прокомментировали в столичном департаменте полиции.

"Стороны конфликта обратились в полицию с заявлениями о нанесении телесных повреждений. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Агрессивного астанчанина наказали за "драку" с лифтом в одном из ЖК.