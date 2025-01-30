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Общество

Драка родителей в детсаду в Астане попала на видео

Детский сад, детский садик, дети, няни, няня, детсад, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 20:44 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Казнете 30 января распространяется видео, на котором запечатлена драка родителей в детском саду Астаны, сообщает Zakon.kz.

По информации авторов, конфликт между мамами произошел в детском саду "Балбөбек". 

На кадрах видно, что словесный конфликт закончился нанесением ударов друг другу.

Этот инцидент Zakon.kz прокомментировали в столичном департаменте полиции. 

"Стороны конфликта обратились в полицию с заявлениями о нанесении телесных повреждений. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Агрессивного астанчанина наказали за "драку" с лифтом в одном из ЖК. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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