Житель ВКО получил уголовный срок за неудачную шутку над женой

Житель Восточно-Казахстанской области Уланского района за ложный донос получил два года ограничения свободы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДУИС по региону, мужчина решил проучить жену и придумал необычный план.

"У них в ходе телефонного разговора с супругой возник словесный конфликт. Женщина часто попрекала его тем, что автомобиль принадлежит ей, а он постоянно забирает его по своим делам. Муж решил ее проучить. У него возник план – сымитировал хищение автомобиля. Попросил своего брата отогнать автомашину в его гараж. А позже заявил об угоне автомобиля", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина, не задумавшись о последствиях и всей серьезности ситуации, заведомо ложно сообщил якобы о совершенном преступлении. И получил ограничение свободы сроком на два года.





"В настоящее время осужденный поставлен на учет службы пробации Уланского района ВКО. С ним проведена беседа профилактического характера по недопущению впредь уголовных и административных правонарушений. Осужденный порядок и условия отбывания наказания не нарушает, желает встать на путь исправления. И больше так не шутить с женой", – отметила старший инспектор СП №1 Уланского района ДУИС по ВКО Шынар Баймуратова.

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