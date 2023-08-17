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На трассе Астана – Петропавловск люди пострадали после наезда машины на лося

рация Фото: Zakon.kz
Авто столкнулось с лосем на трассе Астана – Петропавловск. Водитель и пассажир госпитализированы, сообщает Zakon.kz.

15 августа около 23:30 на 282 км автодороги Астана – Петропавловск 34-летний водитель Audi-80, двигаясь в направлении Щучинска, совершил наезд на лося, перебегавшего проезжую часть дороги.

"В результате ДТП в местную областную больницу доставлены водитель и 28-летняя пассажирка с различными травмами и переломами". Пресс-служба ДП Акмолинской области

Как уточняется, на территории Акмолинской области с начала года зарегистрировано 5 ДТП с участием домашних животных, при которых пострадали люди, с причинением им материального ущерба.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области из-за табуна лошадей в аварии пострадали два человека.

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