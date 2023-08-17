Спецгруппа "Арлан" задержала вымогателя в Темиртау

Два миллиона тенге вымогали у жителя Темиртау, сообщает Zakon.kz.

В полицию обратился 34-летний житель города. Он сообщил, что некое лицо путем угроз и применения насилия вымогает у него два миллиона тенге.



"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Карагандинской области совместно с бойцами "Арлан" задержали 28-летнего мужчину", – сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Во время обыска места жительства подозреваемого изъяли кастет и пневматический пистолет.

Ведется досудебное расследование по статье "Вымогательство".

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.

Ранее банду вымогателей задержали в Павлодарской области.



