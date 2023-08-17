Спецгруппа "Арлан" задержала вымогателя в Темиртау
Фото: Zakon.kz
Два миллиона тенге вымогали у жителя Темиртау, сообщает Zakon.kz.
В полицию обратился 34-летний житель города. Он сообщил, что некое лицо путем угроз и применения насилия вымогает у него два миллиона тенге.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Карагандинской области совместно с бойцами "Арлан" задержали 28-летнего мужчину", – сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.
Во время обыска места жительства подозреваемого изъяли кастет и пневматический пистолет.
Ведется досудебное расследование по статье "Вымогательство".
Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.
Ранее банду вымогателей задержали в Павлодарской области.
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