Нескольких вымогателей задержали в Уральске

В Западно-Казахстанской области задержали четырех вымогателей: один пытался присвоить 2 млн тенге, трое вымогали 250 тысяч, сообщает Zakon.kz.

Мужчиной, который вымогал 2 млн тенге под угрозой применения физической силы, оказался 39-летний житель города. Его жертве – 31 год.



"Выяснилось, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, однако не сделал выводов. Задержанный водворен в ИВС", – сообщили в полиции региона.

Трое жителей региона, вымогавшие 250 тысяч тенге, моложе предыдущего – по данным полиции, они 2004 и 2003 годов рождения. Схема схожая: угрожая физической расправой, вымогали деньги у жителя Теректинского района. Задержанные водворены в ИВС.

По двум фактам начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 УК РК "Вымогательство".

Им грозит ограничение свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

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