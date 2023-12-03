Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Нескольких вымогателей задержали в Уральске

деньги Фото: Zakon.kz
В Западно-Казахстанской области задержали четырех вымогателей: один пытался присвоить 2 млн тенге, трое вымогали 250 тысяч, сообщает Zakon.kz.

Мужчиной, который вымогал 2 млн тенге под угрозой применения физической силы, оказался 39-летний житель города. Его жертве – 31 год.

"Выяснилось, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, однако не сделал выводов. Задержанный водворен в ИВС", – сообщили в полиции региона.

Трое жителей региона, вымогавшие 250 тысяч тенге, моложе предыдущего – по данным полиции, они 2004 и 2003 годов рождения. Схема схожая: угрожая физической расправой, вымогали деньги у жителя Теректинского района. Задержанные водворены в ИВС.

По двум фактам начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 УК РК "Вымогательство".

Им грозит ограничение свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

21-летний гражданин Африки незаконно пересек границу Казахстана. Оказалось, что он попался на удочку мошенника.

Читайте также

девушка
1 декабря 2023 года по всему Казахстану стартовал общенациональный флешмоб "Ұлттық сезім"
Никита Королев
Погибшего в хостеле Алматы 19-летнего парня похоронили в Актау
шахта
Митрополит Александр посетил шахту Анненская Восточно-Жезказганского рудника
Мухит Турсынали
Западно-Казахстанская область Уральск
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам
Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам
Что стало с сайтом Kyzdar.net, который хотели заблокировать в Казахстане
Что стало с сайтом Kyzdar.net, который хотели заблокировать в Казахстане
Казахстан тенге кредиты
Кому запретят брать кредиты в Казахстане
Киркоров оригинально поздравил дочь с днем рождения
Киркоров оригинально поздравил дочь с днем рождения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: