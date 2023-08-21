72 млн тенге за пожар в Дубае выплатил казахстанский страховщик

Страховая компания "Номад Иншуранс" выплатила 72,4 млн тенге за крупный пожар, произошедший в промышленной зоне AL QUOZ в Дубае, ОАЭ.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Огонь вспыхнул на заводе по переработке отходов и перекинулся на соседние помещения, в том числе на один из складов, который арендовал страхователь казахстанской компании. Помещение и находящиеся в нем упаковочные линии и запасные части полностью выгорели. Общая площадь пожара составила около 400 квадратных метров.

Фото: АО "СК "Номад Иншуранс"

"Практика перестрахования может быть незнакома некоторым казахстанцам, и тем не менее она всегда применяется во благо клиента, если страхуемое им имущество является дорогостоящим. Схема довольно простая: часть стоимости застрахованного имущества перестраховывается у более крупных компаний, чьи страховые резервы позволяют осуществить любую многомиллионную выплату со 100-процентной вероятностью. В данном случае имущественные риски одна из компаний перестраховала у нас", – объяснил председатель правления АО "СК "Номад Иншуранс" Даурен Иманжанов.

Фото: АО "СК "Номад Иншуранс"

Общая сумма ущерба составила 568,4 тыс. долларов, включая стоимость потери имущества и аренды, которую страхователь оплачивал за склад, разбор завалов, вывоз мусора и прерывание бизнеса. "Номад" полностью возместил ущерб своей доли ответственности в размере 162,5 тыс. долларов.

Фото: АО "СК "Номад Иншуранс"

"Мы ежемесячно производим выплаты по входящему перестрахованию, выполняя принятые на себя обязательства. Точно так же мы используем перестрахование и в обратном ключе и можем обратиться к крупным, зачастую западным, страховщикам, если понимаем, что наших резервов может быть недостаточно", – заключил Даурен Иманжанов.

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