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Угольная шахта загорелась в Карагандинской области: сколько человек остаются под землей

Угольная шахта загорелась в Карагандинской области: сколько человек остаются под землей Фото: pxfuel
В акимате Карагандинской области сообщили, что еще 45 человек остаются под землей, сообщает Zakon.kz.

Из горящей шахты вывели 182 человека. Всего в ней находилось 227.


"Аварию все еще ликвидируют", – говорится в сообщении. 

17 августа в Карагандинской области на шахте "Казахстанская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" загорелась конвейерная лента. 

На месте происшествия находятся первый заместитель акима области Вадим Басин и аким Шахтинска Мурат Кыдырганбеков. Работают сотрудники РЦШ "ПВАСС".

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Анастасия Стативкина
Карагандинская область
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