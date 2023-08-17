Угольная шахта загорелась в Карагандинской области: сколько человек остаются под землей
Фото: pxfuel
В акимате Карагандинской области сообщили, что еще 45 человек остаются под землей, сообщает Zakon.kz.
Из горящей шахты вывели 182 человека. Всего в ней находилось 227.
"Аварию все еще ликвидируют", – говорится в сообщении.
17 августа в Карагандинской области на шахте "Казахстанская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" загорелась конвейерная лента.
На месте происшествия находятся первый заместитель акима области Вадим Басин и аким Шахтинска Мурат Кыдырганбеков. Работают сотрудники РЦШ "ПВАСС".
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