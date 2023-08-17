45 алматинцев заплатили мошеннику за "экстренную" легализацию иностранных авто

Полиция Алматы задержала подозреваемого в мошенничестве, который наживался на автовладельцах, не успевших вовремя легализовать ввезенные из-за рубежа машины, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы 17 августа, 35-летний горожанин обещал владельцам иностранных авто помощь с легализацией транспортных средств в обмен на "гонорар". Но слова своего он не сдержал – вместо этого просто присвоил деньги. Жертвами обмана стали 45 человек.

"Фигурант обманным путем выманивал у потерпевших деньги, обещая им помочь с легализацией автомобилей. Среди потерпевших те, кто не успел узаконить иностранное авто в период кампании, то есть до 1 июля этого года. Предприимчивый мужчина решил заработать на этом и предлагал доверчивым горожанам оформить документы за вознаграждение, которое составляло от 1,4 млн до 1,8 млн тенге", – рассказал Улан Абулхайыр, начальник управления полиции Ауэзовского района.

Подозреваемого задержали, он признался в преступлении. Мужчину взяли под стражу. Идет досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 УК РК.

Алматинские полицейские рекомендуют горожанам не доверять предложениям об "экстренной" легализации иностранных авто за деньги.

Ранее в МВД ответили на вопрос о возможном продлении сроков легализации иностранных автомобилей.

