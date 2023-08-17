ЧП на шахте "Казахстанская": количество пострадавших увеличилось
Фото: primeminister.kz
Количество пострадавших при пожаре на шахте "Казахстанская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" увеличилось до шести человек, сообщает Zakon.kz.
Ранее сообщалось о четырех пострадавших.
Двое пострадавших были доставлены в Многопрофильную больницу им. профессора Х. Ж. Макажанова.
"Двое пострадавших с шахты "Казахстанская" города Шахтинска доставлены к нам в клинику Макажанова, осмотрены врачами приемного покоя. Предварительный диагноз: острое ингаляционное отравление шахтными газами, в том числе угарным газом в тяжелой степени, токсико-гипоксическая энцефалопатия, токсический бронхит. После осмотра в приемном покое они по тяжести состояния госпитализированы в реанимационное отделение".Заведующая токсикологическим отделением, врач высшей категории, главный внештатный токсиколог Карагандинской области Сауле Смагулова
По ее словам, четырех пострадавших доставили в Центральную больницу Шахтинска.
"Им оказана первая помощь. После стабилизации состояния они будут перенаправлены в наше токсикологическое отделение клиники Макажанова".Сауле Смагулова
В свою очередь в Управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили, что пострадавших, которых изначально доставили в ЦБ Шахтинска, уже везут в клинику Макажанова.
17 августа 2023 года в 10:05 на шахте "Казахстанская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар. Всего в шахте находились 227 человек. Из них 222 – вывели на поверхность, пятеро пока остаются под землей.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript