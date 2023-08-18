ЧП на шахте "Казахстанская": количество пострадавших выросло до 13

Количество пострадавших при пожаре на шахте "Казахстанская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" возросло до 13-ти. Об этом 18 августа 2023 года рассказали в областном управлении здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что 17 августа в Многопрофильную больницу им. профессора Х.Ж. Макажанова доставили девять пострадавших шахтеров:

двое находились в реанимации, переведены в отделение токсикологии. Их состояние оценивается ближе к тяжелому, стабильное. Пациенты находятся в сознании, адекватны. Тяжесть обусловлена острым интоксикационным синдромом и энцефалопатией, нестабильностью гемодинамики, токсикогенным периодом отравления. Гемодинамические показатели стабильны;

оставшиеся семь человек находятся в отделении токсикологии. Состояние средней степени тяжести, стабильное. Пациенты находятся в сознании, адекватны. Тяжесть обусловлена острым интоксикационным синдромом и энцефалопатией. Гемодинамические показатели стабильны.

Также в областном управлении рассказали, что в терапевтическое отделение Центральной больницы Шахтинска поступили четверо пострадавших. Двое из них от госпитализации отказался и отпущен на амбулаторное лечение. Состояние остальных оценивается как средней степени тяжести.

Таким образом, по состоянию на 18 августа количество пострадавших, которые обратились за медпомощью, увеличилось до 13 человек: 11 находятся в больнице, двоих отпустили на амбулаторное лечение.

17 августа 2023 года в 10:05 на шахте "Казахстанская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар. Всего в шахте находились 227 человек. Из них 222 вывели на поверхность, пятеро остались под землей.

Позднее было найдено тело одного погибшего – сотрудника компании Виталия Слюнькова 1965 г. р. В АМТ заявили, что поиски еще четверых шахтеров продолжаются.

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18 августа в 8:15 во время обследования горных выработок нашли тело еще одного погибшего. Продолжаются поиски еще троих человек.