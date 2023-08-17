Землетрясение зафиксировали в 383 км на юго-запад от Алматы
Фото: wikimedia
Сейсмологи сети сейсмостанций ТОО "СОМЭ" МЧС РК зарегистрировали землетрясение 17 августа в 19 часов 54 минуты в 383 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана, сообщает Zakon.kz
Энергетический класс землетрясения 10.5. Магнитуда MPV 4.6. Координаты эпицентра 41.19° с.ш. 73.15° в.д. Глубина 10 км.
"Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет", - говорится в сообщении СОМЭ.
Ранее сообщалось, что 16 августа у побережья Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1.
12 августа землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Индонезии.
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