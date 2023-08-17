Землетрясение зафиксировали в 383 км на юго-запад от Алматы

Фото: wikimedia

Сейсмологи сети сейсмостанций ТОО "СОМЭ" МЧС РК зарегистрировали землетрясение 17 августа в 19 часов 54 минуты в 383 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана, сообщает Zakon.kz

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