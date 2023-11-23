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Законодательство РК

Судью отправили за решетку за взятку в Костанайской области

Судью отправили за решетку за взятку в Костанайской области Фото: ТоболИнфо
Громкое дело в отношении экс-председателя коллегии по административным делам Костанайского областного суда Аскара Дарбаева завершилось оглашением приговора, сообщает Zakon.kz.

Судья областного суда Аскар Дарбаев был задержан с поличным в получении взятки. Денежные средства предназначались за положительное решение суда в пользу заинтересованной стороны. Речь шла о сумме в 19 млн тенге, принятых от бизнесмена.

"Аскар Дарбаев осужден по статье 366 ч.3 п.3 УК РК сроком на 9 лет с отбыванием в учреждениях средней безопасности . Также ему пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе, в судебных органах и в органах местного самоуправления", – пояснили в пресс-службе областного суда.

Наказание получил и Елжас Калкаев, который выступил посредником при передаче взятки. Ему суд назначил 1 год лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении УИС минимальной безопасности.

Приговор в законную силу не вступил.

Процесс в отношении бывшего председателя судебной коллегии по административным делам Костанайского областного суда Аскара Дарбаева начался в Костанае летом 2023 года. Экс-судью обвинили в получении взятки. 

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