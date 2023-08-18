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66-летний мужчина скончался, упав в септик в Акмолинской области

66-летний мужчина скончался, упав в септик в Акмолинской области Фото: ДП Акмолинской области
В Акмолинской области мужчина погиб, упав в колодец для септика, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП области, 16 августа в одном из населенных пунктов Шортандинского района погиб мужчина. 

"Несчастный случай произошел в ночное время суток во дворе частного дома", – говорится в сообщении. 

Полицейские установили, что пенсионер приехал в гости к родственникам. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначена экспертиза.

Ранее в Кызылординской области годовалый малыш погиб в отстойнике.

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Анастасия Стативкина
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