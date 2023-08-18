66-летний мужчина скончался, упав в септик в Акмолинской области
Фото: ДП Акмолинской области
В Акмолинской области мужчина погиб, упав в колодец для септика, сообщает Zakon.kz.
По информации ДП области, 16 августа в одном из населенных пунктов Шортандинского района погиб мужчина.
"Несчастный случай произошел в ночное время суток во дворе частного дома", – говорится в сообщении.
Полицейские установили, что пенсионер приехал в гости к родственникам. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначена экспертиза.
Ранее в Кызылординской области годовалый малыш погиб в отстойнике.
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