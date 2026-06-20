Двое мужчин упали в септик в Шахтинске

В Шахтинске спасли двоих рабочих из септика, сообщает Zakon.kz.

В ДЧС Карагандинской области рассказали, что в Шахтинске на территории магазина во время проведения очистных работ двое мужчин, 1957 и 1960 годов рождения, упали в колодец и не смогли выбраться самостоятельно.

"По прибытии обнаружили, что в септике двое мужчин, с помощью аппаратов спустились внутрь, извлекли пострадавших и передали бригаде скорой медицинской помощи. Граждане были доставлены в Центральную больницу Шахтинска". ДЧС Карагандинской области

Хозяйка магазина поделилась, что работники из-за невнимательности упали в колодец, и выразила благодарность за спасенные жизни.

Аналогичная ситуация произошла в Карагандинской области, однако мужчины погибли.