Двое мужчин упали в септик в Шахтинске
Фото: pixabay
В Шахтинске спасли двоих рабочих из септика, сообщает Zakon.kz.
В ДЧС Карагандинской области рассказали, что в Шахтинске на территории магазина во время проведения очистных работ двое мужчин, 1957 и 1960 годов рождения, упали в колодец и не смогли выбраться самостоятельно.
"По прибытии обнаружили, что в септике двое мужчин, с помощью аппаратов спустились внутрь, извлекли пострадавших и передали бригаде скорой медицинской помощи. Граждане были доставлены в Центральную больницу Шахтинска". ДЧС Карагандинской области
Хозяйка магазина поделилась, что работники из-за невнимательности упали в колодец, и выразила благодарность за спасенные жизни.
Аналогичная ситуация произошла в Карагандинской области, однако мужчины погибли.
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