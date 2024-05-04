Ребенка подстрелили в Алматинской области
Фото: Управление здравоохранения Алматинской области
В Алматинской области врачи спасли раненого ребенка, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в Управлении здравоохранения региона, в областную детскую клиническую больницу 16 апреля доставили пациента, 2011 года рождения, с пулевым ранением грудной клетки.
"При осмотре имелась рана в области грудной клетки справа. Из анамнеза: играл на берегу озера недалеко от дома, когда раздался выстрел", – сказано в сообщении ведомства.
Из приемного отделения пострадавшего экстренно перевели в операционное отделение.
"Была проведена операция: торакоскопия, ревизия, санация грудной клетки, удаление инородного тела(пуля), дренирование. Пуля насквозь прошла через грудную клетку справа, повредив ткани легкого, застряв в межреберье в проекции нижнего полюса лопатки. Благодаря врачам, которые действовали четко и оперативно, удалось спасти жизнь маленького мальчика", – сообщили в облздраве.
Медики отметили, что мальчик родился в рубашке.
Редакция обратилась в полицию региона за комментарием.
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