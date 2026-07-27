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События

Экспорт казахстанской нефти возобновлен: в Минэнерго сообщили хорошие новости по КТК

Каспийский Трубопроводный Консорциум, КТК, нефтепровод, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 15:19 Фото: cpc.ru
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил прием нефти от грузоотправителей и операции по ее отгрузке через морской терминал в порту Новороссийск, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 27 июля 2026 года, заявила советник министра – официальный представитель Министерства энергетики РК Асель Серикпаева.

"В настоящее время на двух выносных причальных устройствах КТК осуществляется погрузка танкеров SEAMAJESTY и MILOS. Оба судна принимают нефть ТОО "Тенгизшевройл", – уточнила она.

Советник главы Минэнерго РК подчеркнула, что возобновление приема нефти позволяет нефтедобывающим компаниям продолжить поставки сырья в трубопроводную систему и возобновить экспортные операции через морской терминал.

"Дальнейшее проведение операций на морском терминале осуществляется с учетом оценки текущей обстановки и необходимых требований безопасности", – подчеркнула Асель Серикпаева.

Она заверила, что Министерство энергетики Казахстана находится в постоянном взаимодействии с руководством КТК, крупнейшими грузоотправителями и другими участниками процесса.

"Ведомство продолжает отслеживать ситуацию и координировать действия, направленные на обеспечение дальнейшей транспортировки казахстанской нефти", – заключила Асель Серикпаева.

В ночь на 20 июля 2026 года на танкере NELSA, который находился под погрузкой на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море, возник пожар в результате атаки беспилотника. В КТК отметили, что после предыдущей атаки на гражданские танкеры погрузка нефти грузоотправителей из Казахстана и США была возобновлена вечером 19 июля.

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Днем ранее в МИД Казахстана заявили, что ведомство решительно осуждает произошедшие 17 и 19 июля в акватории Черного моря атаки БПЛА на гражданские суда, задействованные в легитимной транспортировке нефти через инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума.

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А 23 июля в Минэнерго Казахстана дали официальный комментарий касательно функционирования Каспийского трубопроводного консорциума и объемов добычи нефти. В ведомстве заявили, что погрузочные операции на морском терминале КТК временно приостановлены в целях обеспечения безопасности судов, экипажей и экологии в акватории Черного моря. В связи с ограничениями по приему нефти в трубопроводную систему и с целью предотвращения затоваривания резервуарных парков нефтедобывающими компаниями была осуществлена контролируемая корректировка суточных уровней добычи, что привело к временному снижению объемов добычи нефти. Данная мера, как заверили в Минэнерго РК, "носит технологический характер и направлена на обеспечение стабильности производственных процессов".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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