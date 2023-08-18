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Казахстанца задержали в России за мошенничество на 39 млн тенге

Казахстанца задержали в России за мошенничество на 39 млн тенге Фото: Zakon.kz
Находящегося в международном розыске гражданина Казахстана задержали на территории России. Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о его экстрадиции, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МВД РК 18 августа, в российском городе Курган задержали 31-летнего гражданина Казахстана, объявленного в международный розыск. В Астане его обвиняют в крупном мошенничестве.

"В 2018 году злоумышленник в группе лиц по предварительному сговору, находясь в Астане, путем обмана и злоупотребления доверием незаконно завладел товарами лиц, участвующих в тендерах в качестве поставщиков. Своими действиями мошенники причинили материальный ущерб на сумму более 39 млн тенге", – сообщили в полиции.

Подельников мужчины ранее задержали и взяли под стражу, но одному из мошенников удалось ускользнуть. Как выяснилось теперь, он скрывался в России. Сейчас правоохранительные органы Казахстана решают вопрос о его экстрадиции в соответствии с Минской конвенцией.

Неделей ранее в Астане задержали иностранца, который находился в международном розыске 15 лет.

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Никита Дробны
Россия Астана
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