Сбил сидящего на трассе мужчину и вызвал полицию: в Семее произошло смертельное ДТП

В Абайской области водитель сбил сидящего на трассе мужчину, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП области, 13 августа водитель следовал по трассе Кокпекты – Васильевская переправа, где вблизи села Жансары совершил наезд на неизвестного мужчину, сидящего на трассе. В результате ДТП мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.



"По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека". В настоящее время назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение", – рассказали в полиции.

17 августа грузовик и Toyota сгорели после ДТП в СКО, погибли два человека. По информации ДП области, около 21:45 на 431 км автодороги Астана – Петропавловск близ села Аралагаш произошло столкновение автомашины Toyota Hiace и грузовика MAN с полуприцепом. В результате столкновения обе автомашины уничтожены огнем.