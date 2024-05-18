15 человек эвакуировали во время пожара в многоэтажке в Актобе

Фото: скриншот видео

18 мая в районе Есет батыра в Актобе в многоэтажном жилом доме загорелся балкон. Пожарные экстренно эвакуировали 15 человек, в том числе четырех детей, сообщает Zakon.kz.

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