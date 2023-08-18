Минздрав РК выразил соболезнования родным погибших сотрудников скорой

Министерство здравоохранения выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших сотрудников скорой медицинской помощи Аксуского района Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.

Фельдшер Демеубаев Мухит Кожахметович и водитель Есболатов Ермек Сауыткалиевич, возвращаясь на базу с вызова к ребенку в селе Матай, попали на трассе в смертельное ДТП.



"Это большая трагедия для семей погибших при исполнении служебных обязанностей и для всей отрасли здравоохранения. Такие случаи говорят о самоотверженности медиков, которые, находясь на передовой, рискуя своей жизнью, спасают других". Пресс-служба Минздрава РК

Ранее сообщалось, что в Жетысуской области на трассе произошла жуткая авария: карету скорой помощи разорвало от удара об грузовик. В результате ДТП на месте происшествия скончались фельдшер и водитель скорой.