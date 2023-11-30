Токаев выразил соболезнования родным погибших при пожаре в алматинском хостеле

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в хостеле по ул. Шарипова в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 30 ноября, глава государства выразил соболезнования родным и близким граждан Казахстана и иностранных государств, чьи жизни унес пожар в хостеле Almaty Hostel.





"Виновные в трагедии будут привлечены к ответственности по закону. Правительству и акимату поручено оказать помощь семьям пострадавших", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что акимат Алматы поможет провести похороны погибших при пожаре.

Пожар в хостеле по ул. Ади Шарипова в Алматы произошел ранним утром 30 ноября и унес жизни 13 человек. В больницу за медицинской помощью обратились еще четыре человека, одну женщину госпитализировали с отравлением продуктами горения. Студентов в сгоревший хостел централизованно не заселяли.



По факту пожара возбудили и расследуют уголовное дело по ст. 292 УК РК.