В Актау разгорелся скандал из-за избиения ребенка в частном детсаду

В Актау женщина написала заявление в полицию о том, что ее сын систематически возвращался домой с синяками. Воспитатель обещала возместить расходы на лечение ребенка, но перешла на другую работу, избежав наказания, сообщает Zakon.kz.

Кадры, как в одном из частных детских садов бездействует воспитатель, опубликовала мать пострадавшего ребенка в Instagram.





Автор поста сообщила, что подобный инцидент произошел в апреле 2023 года. На видео видно, как дети наступают ногами на другого, тогда как воспитатель "сидит в телефоне" и не обращает внимание на происходящее.



"Моего сына в течение 2-х недель избивала воспитательница в садике. Мой сын теперь не разговаривает. В апреле я написала заявление, когда воспитатель и директор пообещали оплатить лечение моего сына у специалистов за полгода. Веря их словам, я забрала заявление без оформления расписки – такое случается со мной впервые. Затем меня начали "кормить завтраками", а через три месяца воспитатель сказала, что ничего мне не даст, и якобы "иди, куда хочешь", – цитирует портал "Лада" мать пострадавшего ребенка.

По ее словам, директор соблюла свое обещание, а воспитатель отказалась.

"Я попросила ее выплатить мне деньги в добровольной форме или в денежном виде, но она начала угрожать мне, обвиняя в шантаже. Она так и не извинилась, и мой ребенок так и не получил компенсацию за моральные страдания", – заявила женщина.

Также она добавила, что воспитатель проходит практику в государственном детском саду Жанаозена.

"У меня нет претензий к директору и саду. Моя ошибка заключалась в том, что я сначала должна была оплатить лечение сына, а потом забирать заявление. Так как это был мой первый опыт, я не знала, что делать", – говорится в публикации.

В отделе образования города рассказали, 3-летний воспитанник детского сада пострадал от действий других детей. При этом помощник воспитателя не обращала внимание на ситуацию, а сама воспитатель не предпринимала никаких мер. Заведующая детского сада сделала замечание персоналу, в итоге воспитатель уволилась с работы по собственному желанию, а родители приняли решение забрать ребенка из детского сада.

"Конфликт между родителями и воспитателем продолжился. Информация по данной ситуации была предоставлена заведующей детским садом. Следует отметить, что из-за моратория на проверки в частных детских садах отдел образования города Актау не имеет возможности провести расследование. Родители могут обращаться в компетентные органы", – сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 5-летнему парализованному мальчику массажисты, у которых не было лицензии на деятельность, сломали ребенку ногу.