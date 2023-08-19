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Законодательство РК

10 жителей Туркестана отдали мошеннику 1,2 миллиона тенге за трудоустройство

авто Фото: Zakon.kz
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен скрывавшийся житель Туркестана, причастный к 10 фактам интернет-мошенничества, совершенных на территории Туркестанской области и города Шымкента, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, молодой человек разместил в социальных сетях объявление о том, что "поможет трудоустроить на вахту" и завоевал доверие потерпевших.

"Затем полученные от доверчивых жителей деньги перечислял на счета своих знакомых. Сумма причиненного ущерба составила 1,2 млн тенге. Данный факт зарегистрирован по ч. 2 ст. 190 УК РК "Мошенничество", – говорится в сообщении.

Проводится досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что казахстанца задержали в России за мошенничество на 39 млн тенге.

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Елена Беляева
Туркестан Туркестанская область Шымкент
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