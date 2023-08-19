Акмолинца накажут за избиение пожилой матери

Уголовная ответственность грозит жителю Акмолинской области за избиение пожилой матери, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Акмолинской области рассказали, что 17 августа в отдел полиции района имени Біржан-Сал поступило сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи. Жительница просила помощи.

"Во время осмотра пожилой женщины установлены такие диагнозы, как сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, параорбитальная гематома обоих глаз, ушиб мягких тканей лица, множественные гематомы тела, ушиб грудной клетки справа, перелом ребер справа". Департамент полиции Акмолинской области

Выяснилось, что побои матери нанес сын 1969 года рождения. Тому стало причиной совместное распитие алкогольных напитков.

Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 107 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

В мае в Алматы из-за ссоры свекрови с невесткой 50-летний сын жестоко избил 74-летнюю мать.

