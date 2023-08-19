Склад мыловаренного цеха горел в Шымкенте

В индустриальной зоне Шымкента произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС Шымкента, на территории индустриальной зоны "Ордабасы" по улице Капал батыра на пятом километре Енбекшинского района 17 августа в 22:10 внутри склада мыловаренного цеха ТОО "Аль-Абай" загорело сырье для изготовления мыла.

Фото: ДЧС Шымкента

Площадь пожара составила 285 квадратных метров. Пожар локализован в 23:02 и полностью потушен в 02:29.

Фото: ДЧС Шымкента

Пожар тушили 80 сотрудников ДЧС, использованы 22 единицы техники, четыре водовоза. Пожарным бороться с огнем также помогали работники горевшего предприятия.

Фото: ДЧС Шымкента

Пострадавших и погибших нет. Выясняются причины пожара и объем материального ущерба.

Ранее два тела обнаружили после пожара в частном доме в Шымкенте.