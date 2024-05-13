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В Шымкенте горел хлебобулочный цех

В Шымкенте горел хлебобулочный цех, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 08:22 Фото: МЧС РК
Крупный пожар удалось ликвидировать огнеборцам в Шымкенте в микрорайоне Азат Енбекшинского района, сообщает Zakon.kz.

Возгорание кровли и оборудования произошло в одноэтажном цеху по производству хлебобулочных изделий.

"Пожарным удалось ликвидировать пожар на площади 1248 кв. м, не дав огню распространиться на всю площадь здания 2500 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении МЧС РК.


Ранее, 11 мая, произошел пожар в Кызылорде. Спасатели эвакуировали 14 человек.

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МЧС РК Шымкент 2024 год Пожары
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