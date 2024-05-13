В Шымкенте горел хлебобулочный цех
Фото: МЧС РК
Крупный пожар удалось ликвидировать огнеборцам в Шымкенте в микрорайоне Азат Енбекшинского района, сообщает Zakon.kz.
Возгорание кровли и оборудования произошло в одноэтажном цеху по производству хлебобулочных изделий.
"Пожарным удалось ликвидировать пожар на площади 1248 кв. м, не дав огню распространиться на всю площадь здания 2500 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении МЧС РК.
Ранее, 11 мая, произошел пожар в Кызылорде. Спасатели эвакуировали 14 человек.
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