Три человека погибли на трассе в ВКО

7 декабря в Восточно-Казахстанской области на трассе столкнулись Toyota Corona Premio и Toyota Hilux, в результате чего погибли три человека, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла на седьмом километре автодороги Шемонаиха – Усть-Таловка. По данным пресс-службы ДП ВКО, водитель и двое пассажиров Toyota Corona Premio скончались на месте от полученных травм.

По факту смертельного ДТП начато досудебное расследование. Полиция региона призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость и быть максимально внимательными на дороге.

7 декабря в Акмолинской области произошло столкновение двух легковых автомобилей, где пострадали двое подростков, а также женщина-водитель.