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Окровавленный карагандинец напугал отдыхающих в парке

американские горки Фото: freepik
Увидев лежащего на земле мужчину, люди подумали, что он сорвался с аттракциона в Центральном парке, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Еkaraganda.kz, в центральном парке карагандинцы сняли на видео мужчину, лежавшего на земле в крови. Прохожие испугались, что посетитель упал с аттракциона. Однако выяснилось, что мужчина был пьян и травмировался сам. Он намеревался перепрыгнуть через ограждение, чтобы бесплатно покататься на карусели. 


"Около 18:50 28-летний казахстанец, находясь в нетрезвом состоянии, на территории центрального парка около американских горок, задумал проскочить на аттракцион. Для этого он попытался перепрыгнуть через ограждение, но упал и поранил руку. На место вызвана бригада скорой медицинской помощи. На аттракционе ему так и не удалось покататься", – сообщили в Управлении парками.

В Департаменте полиции Карагандинской области уточнили, что молодой человек порезал палец на руке.

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