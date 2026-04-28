#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
460.8
541.21
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

Аттракцион с детьми упал на землю в парке Астаны

Отдых в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2026 06:00
В Центральном городском парке Астаны кабина с детьми сорвалась и упала на землю, сообщает Zakon.kz.

Работу карусели остановили для проверки, передает "КТК". Со слов директора компании по управлению Центральным парком города Астаны Гани Хасенова, в механизм попал инородный предмет.

"Этот случай – один из миллиона, такое может произойти. Именно инородный предмет именно в то место попал. В дальнейшем такого не будет, мы уже нашли полное техническое решение, чтобы такого не было", – прокомментировал он.

К счастью, никто серьезно не пострадал. По словам руководства парка, с этим механизмом такое случилось впервые. Сейчас его остановили и запустят после повторного технического осмотра. Глава управляющей парком компании заявил, что все карусели каждое утро проходят проверку. Депутаты же призывают строже следить не только за соблюдением всех правил техники безопасности, но и за теми, кто отвечает за эксплуатацию аттракционов.

В Семее акимат расторгает договор с арендатором детского парка, который содержал его больше 20 лет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: