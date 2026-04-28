Аттракцион с детьми упал на землю в парке Астаны

В Центральном городском парке Астаны кабина с детьми сорвалась и упала на землю, сообщает Zakon.kz.

Работу карусели остановили для проверки, передает "КТК". Со слов директора компании по управлению Центральным парком города Астаны Гани Хасенова, в механизм попал инородный предмет.

"Этот случай – один из миллиона, такое может произойти. Именно инородный предмет именно в то место попал. В дальнейшем такого не будет, мы уже нашли полное техническое решение, чтобы такого не было", – прокомментировал он.

К счастью, никто серьезно не пострадал. По словам руководства парка, с этим механизмом такое случилось впервые. Сейчас его остановили и запустят после повторного технического осмотра. Глава управляющей парком компании заявил, что все карусели каждое утро проходят проверку. Депутаты же призывают строже следить не только за соблюдением всех правил техники безопасности, но и за теми, кто отвечает за эксплуатацию аттракционов.

