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В Уральске изъяли крупную партию незаконных табачных изделий

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиция, уголовное дело, заявление в полицию , фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 08:55 Фото: polisia.kz
Крупные партии незаконных табачных изделий изъяли в областном центре Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МВД Казахстана, в результате операции в одном из алкомаркетов города сотрудники полиции обнаружили:

  • 22 электронные сигареты;
  • 58 упаковок курительных смесей для кальяна;
  • 17 упаковок угля.

При обыске у подозреваемого по месту жительства дополнительно изъяты три курительные жидкости и три электронные сигареты.

"В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование", – говорится в сообщении.

Ранее крупную партию наркотиков нашли на съемной квартире в Астане, в числе которых кокаин, индийская марихуана и мефедрон.

Алия Абди
Уральск 2024 год Торговля Полиция Законы Курение
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