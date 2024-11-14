В Уральске изъяли крупную партию незаконных табачных изделий
Фото: polisia.kz
Крупные партии незаконных табачных изделий изъяли в областном центре Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы МВД Казахстана, в результате операции в одном из алкомаркетов города сотрудники полиции обнаружили:
- 22 электронные сигареты;
- 58 упаковок курительных смесей для кальяна;
- 17 упаковок угля.
При обыске у подозреваемого по месту жительства дополнительно изъяты три курительные жидкости и три электронные сигареты.
"В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование", – говорится в сообщении.
Ранее крупную партию наркотиков нашли на съемной квартире в Астане, в числе которых кокаин, индийская марихуана и мефедрон.
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