Три человека скончались на трассе Алматы-Екатеринбург

20 августа на трассе Алматы-Екатеринбург опрокинулся автомобиль. Погибли три человека, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, 20 августа около 19:45 на 770 км автодороги Алматы-Екатеринбург 47-летний водитель Lexus LX 470, не справился с управлением.

"В результате ДТП 46-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель и 35-летняя пассажирка скончались в карете скорой помощи, два пассажира доставлены в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

Назначены соответствующие экспертизы.

Ранее в Атырауской области автомобиль перевернулся на обочине, погибли люди.