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Три человека скончались на трассе Алматы-Екатеринбург

Три человека скончались на трассе Алматы-Екатеринбург Фото: polisia.kz
20 августа на трассе Алматы-Екатеринбург опрокинулся автомобиль. Погибли три человека, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, 20 августа около 19:45 на 770 км автодороги Алматы-Екатеринбург 47-летний водитель Lexus LX 470, не справился с управлением. 

"В результате ДТП 46-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель и 35-летняя пассажирка скончались в карете скорой помощи, два пассажира доставлены в медицинское учреждение", – говорится в сообщении. 

Назначены соответствующие экспертизы. 

Ранее в Атырауской области автомобиль перевернулся на обочине, погибли люди.

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Анастасия Стативкина
Карагандинская область
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