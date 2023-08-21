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На месторождении "Акшабулак" произошел взрыв цистерны – погиб один человек

На месторождении "Акшабулак" произошел взрыв цистерны – погиб один человек Фото: polisia.kz
Полиция проводит расследование по факту пожара на месторождении "Акшабулак" в Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

19 августа около 02:20 на месторождении "Акшабулак" произошел взрыв цистерны, после чего возник пожар.

"В результате один человек скончался на месте происшествия, трое госпитализированы в отделение реанимации областной больницы, один человек обратился за медицинской помощью", – говорится в сообщении. 


месторождение

Фото: polisia.kz

Проводится досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы, все обстоятельства выясняются.

17 августа на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области произошел пожар: загорелась конвейерная лента. 222 шахтеров вывели на поверхность. Пять горняков погибли. Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 277 ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ") УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области.

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Анастасия Стативкина
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