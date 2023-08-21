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Операцию по "эвакуации" ребенка из общественного туалета провели в Талдыкоргане

Ребенка спасали из туалета в Талдыкоргане Фото: Zakon.kz
Несколько человек были вынуждены вытаскивать запертого ребенка через маленькое окошко в общественном туалете Талдыкоргана. Пока мальчик справлял нужду, его умудрились закрыть на ключ, сообщает Zakon.kz.

Видео с места события появилось в местном Instagram-паблике taldykorganec_insta. Как видно на кадрах, несколько человек, используя стремянку, вытаскивают мальчика из общественного туалета. По словам очевидцев, неизвестные закрыли его пока он был внутри. 


"Вот, вытаскиваем ребенка через окно. Позор, его закрыли и даже не посмотрели, есть ли внутри человек. Туалет расположен возле супермаркета," – говорит голос за кадром. 

Как стало известно позже, инцидент произошел в общественном туалете микрорайона "Самал". Уборные установили весной этого года за счет средств акимата. Пять общественных туалетов обошлись местной администрации в 26 миллионов тенге. 

Вместительность уборных – 11 квадратных метров. В эту площадь поместились 2 кабины и одно техническое помещение. Вокруг туалетов установили камеры видеонаблюдения.

Корреспондент Zakon.kz попытался узнать, почему ребенка заперли в туалете у представителей акимата Талдыкоргана, но чиновники ответа пока не предоставили.

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Азат Жумаханов
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