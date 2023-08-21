В Павлодарской области бизнесмен судится с чиновниками за курорт

Курорт на берегу озера Джасыбай стал объектом судебных распрей между предпринимателем и местными властями. Суд постановил вернуть зону отдыха в госсобственность, сообщает Zakon.kz.

Однако нынешнего владельца это не устраивает: во-первых, за три года она сама по себе добавила в рыночной стоимости, а главное – проведена масштабная стройка. Старые здания отремонтировали, возвели виллы и бани.

По информации телеканала Astana, два изношенных здания на берегу павлодарского озера в 2020 году на электронных торгах приобрела местная компания по производству стройматериалов. Начали стройку, которую в 2022 году продолжил новый владелец – Ардак Нуркебаев. Говорит, перед сделкой тщательно проверял все документы. Рисков не было, поэтому без опаски расширялся. Сейчас на пяти гектарах два гостиничных корпуса, 10 вилл, бани, 11 юрт и коттедж. Но в этом году по представлению природоохранной прокуратуры состоялся суд, который постановил вернуть проданные ранее строения в государственную собственность.

Главный аргумент по делу о расторжении сделки – неправильная оценка, якобы стоимость объекта была сильно занижена. Владелец в недоумении: почему сейчас? И что будет с новыми постройками?

"Почему-то сейчас идут споры по поводу двух объектов, а на территории сейчас находятся, я когда приобретал, 16 объектов недвижимости. Получается после того, как они сейчас отозвали эту сделку, считают недействительной, теперь как быть дальше? Они заберут два объекта или все 16 отберут?" Владелец зоны отдыха Ардак Нуркебаев

На электронных торгах старую базу продали за 161 млн тенге. Но по словам владельца, сейчас рыночная стоимость современного курорта выросла в 8 раз – до 1 млрд 200 млн тенге. Готов ли бюджет Павлодарской области выплатить такие деньги владельцу? Вопросом задается и предприниматель, и сами прокуроры.

"Прокуратурой при внесении акта надзора (по выявленным нарушениям законности) вопрос о признании сделки недействительной оставлен на усмотрение местного исполнительного органа. Акимату было предложено рассмотреть экономическую целесообразность, поскольку имелись риски в виде дополнительной финансовой нагрузки на бюджет". Специализированная природоохранная прокуратура Палодарской области

Юрист компании – первого покупателя – уверяет, что никто не проводил такой анализ.

"Каждый госорган, и прокуратура, и Управление финансов сказали, что ни тот, ни другой не провели, как раз-таки, этот экономический анализ. То есть они не могут утверждать, что продешевили они или нет, потому что данный отчет об оценке, он действительный. Его никто не отменял. А акт проверки, который предоставила прокуратура, он не является документом, подтверждающим нелегитимность отчета об оценке". Представитель "ТОО Асфальтобетон" Сания Тасбулатова

На официальный запрос телеканала в природоохранной прокуратуре ответили, что основанием для анализа о приватизации госимущества послужила некая критическая публикация в СМИ. Ее содержание нам неизвестно, как и планы чиновников на зону отдыха. Также в Управлении финансов не исключают, что на ее приобретение придется распечатать бюджетные резервы.

"В соответствии с экономической целесообразностью и потребности государственных юридических лиц. Я думаю, преждевременно этот вопрос поднимать, так как решение суда первой инстанции в законную силу не вступило. Выплата, допустим, из резерва областного бюджета, это надо решение именно всех инстанций". Руководитель отдела ДЧП и правовой работы Управления финансов Павлодарской области Ринат Киякбаев

Во вторник, 22 августа, областной суд должен рассмотреть апелляцию бизнесмена. По словам владельца, он не намерен соглашаться даже на полное возмещение рыночной стоимости курортного комплекса и готов пройти суды всех инстанций.

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