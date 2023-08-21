В полиции рассказали о причине массового ДТП с участием грузовика в Алматы
Фото: Zakon.kz
В пресс-службе ДП Алматы заявили о том, что факт ДТП зарегистрирован и принят в производство сотрудниками УП Бостандыкского района, сообщает Zakon.kz.
Назначены соответствующие экспертизы.
"По предварительной версии, ДТП имело место по причине технической неполадки авто. По словам водителя грузовика – гражданина К., оказывающего частные услуги транспортировки, у машины отказали тормоза. Объективные обстоятельства устанавливаются", – говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что грузовик столкнулся с 4 авто. За медицинской помощью обратились шесть человек, в том числе водитель большегруза.
Ранее сообщалось, что грузовик с дорожными бордюрами устроил серьезное ДТП на проспекте аль-Фараби в Алматы. Повреждены четыре легковых автомобиля.
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