Общество

Грузовикам въезд запрещен: полиция Алматы проводит рейды на городских магистралях

Скопление фур на границе, скопление грузовых машин на границе, скопление грузовиков на границе, фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки , фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 12:04 Фото: Zakon.kz
Сотрудники Департамента полиции Алматы усилили контроль за движением большегрузов в южной столице. Об этом 5 ноября 2025 года заявили в пресс-службе городского ДП, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что полицией организованы целевые мероприятия по выявлению нарушений, связанных с движением грузового транспорта по запрещенным участкам в Алматы.

"В рамках рейдовых мероприятий сотрудники специализированного батальона патрульной полиции проверили одну из основных городских магистралей – пр. аль-Фараби, на котором движение крупногабаритного транспорта ограничено".Пресс-служба ДП Алматы

Как отметили в полиции, данные меры направлены не на ужесточение контроля, а на обеспечение стабильной дорожной обстановки, снижение аварийности и создание безопасных условий для всех участников движения.

"В Алматы есть участки, где движение грузового транспорта ограничено. Эти меры введены не случайно – они позволяют разгрузить основные транспортные артерии и минимизировать аварийные ситуации. К сожалению, некоторые водители игнорируют установленные требования, создавая угрозу безопасности. Наша задача – предупредить, разъяснить и стабилизировать дорожную ситуацию", – подчеркнул заместитель начальника Управления общественной безопасности ДП Алматы Тимур Ногайбаев.

В Департаменте полиции также напомнили, что нарушение ограничений по движению грузового транспорта влечет ответственность, предусмотренную законодательством.

Ранее в полиции рассказали, сколько ДТП зарегистрировали в Алматы с началом снегопада.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
