Грузовикам въезд запрещен: полиция Алматы проводит рейды на городских магистралях

Сотрудники Департамента полиции Алматы усилили контроль за движением большегрузов в южной столице. Об этом 5 ноября 2025 года заявили в пресс-службе городского ДП, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что полицией организованы целевые мероприятия по выявлению нарушений, связанных с движением грузового транспорта по запрещенным участкам в Алматы.

"В рамках рейдовых мероприятий сотрудники специализированного батальона патрульной полиции проверили одну из основных городских магистралей – пр. аль-Фараби, на котором движение крупногабаритного транспорта ограничено". Пресс-служба ДП Алматы

Как отметили в полиции, данные меры направлены не на ужесточение контроля, а на обеспечение стабильной дорожной обстановки, снижение аварийности и создание безопасных условий для всех участников движения.

"В Алматы есть участки, где движение грузового транспорта ограничено. Эти меры введены не случайно – они позволяют разгрузить основные транспортные артерии и минимизировать аварийные ситуации. К сожалению, некоторые водители игнорируют установленные требования, создавая угрозу безопасности. Наша задача – предупредить, разъяснить и стабилизировать дорожную ситуацию", – подчеркнул заместитель начальника Управления общественной безопасности ДП Алматы Тимур Ногайбаев.

В Департаменте полиции также напомнили, что нарушение ограничений по движению грузового транспорта влечет ответственность, предусмотренную законодательством.

