В Мангистау пенсионера подозревают в незаконном выращивании марихуаны
Фото: polisia.kz
15 августа в населенном пункте Сайын Шапагатов Тупкараганского района, был задержан местный житель, подозреваемый в незаконном выращивании марихуаны, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба ДП Мангистауской области, при проведении обыска на территории участка было обнаружено и изъято 12 кустов сорта марихуаны общим весом 820 гр.
"В ходе расследования установлено, что подозреваемый выращивал наркорастение для личного пользования. В отношении 63-летнего подозреваемого начато досудебное расследование по ч.1 ст.300 УК РК", – говорится в сообщении.
В настоящее время ведется расследование.
Ранее сообщалось, что более 100 кустов марихуаны росли во дворе у жителя Жетысуской области.
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