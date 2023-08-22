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Законодательство РК

В Мангистау пенсионера подозревают в незаконном выращивании марихуаны

расследование Фото: polisia.kz
15 августа в населенном пункте Сайын Шапагатов Тупкараганского района, был задержан местный житель, подозреваемый в незаконном выращивании марихуаны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП Мангистауской области, при проведении обыска на территории участка было обнаружено и изъято 12 кустов сорта марихуаны общим весом 820 гр.

"В ходе расследования установлено, что подозреваемый выращивал наркорастение для личного пользования. В отношении 63-летнего подозреваемого начато досудебное расследование по ч.1 ст.300 УК РК", – говорится в сообщении.

В настоящее время ведется расследование.

Ранее сообщалось, что более 100 кустов марихуаны росли во дворе у жителя Жетысуской области.

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Елена Беляева
Мангистауская область
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