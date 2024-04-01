С 1 апреля Германия легализовала выращивание, хранение и употребление марихуаны, после Мальты в 2021 году и Люксембурга в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

По данным Euronews, за новый закон проголосовали 404 депутата. Против выступили 226, четверо воздержались. Теперь он позволяет частным лицам и общественным объединениям легально выращивать каннабис и обладать им в ограниченных количества. Например, взрослым старше 18 лет разрешено выращивать до трех растений для личного употребления и хранить до 25 гр. Более масштабное производство марихуаны разрешат членам клубов, насчитывающих до 500 членов, все из которых совершеннолетние. Употреблять каннабис смогут только члены клуба; он не предназначен для продажи.

"Действовавший до сих пор запрет не работал, поскольку люди все равно курили марихуану и, делая это, становились преступниками", – отметило правительство Германии.

Чтобы воспользоваться новым законом, необходимо проживать в Германии не менее шести месяцев. Как и в случае с алкоголем или наркотиками, вождение в нетрезвом виде под воздействием изменяющего поведение вещества, остается запрещенным.

С 1 апреля частные лица могут заказывать семена или саженцы только через интернет, в том числе в европейских странах, которые уже легализовали продажу. После 1 июля семена можно будет приобрести в клубах каннабиса, но строго для личного пользования.

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