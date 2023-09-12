Канал поставки наркотиков перекрыл КНБ в Костанайской области

Департамент КНБ по Костанайской области перекрыл крупный канал поставки наркотиков в регион. Наркотические средства поступали с юга страны, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ведомства 12 сентября, в результате проведенной операции сотрудники регионального департамента КНБ изъяли более 335 кг марихуаны и 20 кг гашиша.

"Задержаны четыре гражданина Казахстана, подозреваемых в причастности к организации наркоканала. Проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 Уголовного Кодекса", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что жителю Западно-Казахстанской области грозит до 15 лет заключения за хранение 53 пакетов с синтетическими наркотиками.