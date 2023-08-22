Четверть иностранных работников в Казахстане составляют китайцы

Министерство труда и социальной защиты населения РК опубликовало обновленные данные о количестве иностранных граждан, работающих в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МТСЗН РК 22 августа, по состоянию на 1 августа по разрешениям местных исполнительных органов в Казахстане работали 14 702 иностранца. По сравнению с началом лета их количество увеличилось более чем на 400 человек.

По квоте для руководителей и их заместителей в Казахстане трудится 551 иностранный специалист, 2751 разрешение получили руководители структурных подразделений, специалисты и квалифицированные рабочие получили, соответственно, 6452 и 745 разрешений. На сезонные работы привлекли 1970 иностранцев, еще 2233 человека работают в рамках корпоративного перевода.

Работодателей, которые используют труд иностранцев, стало немного меньше по сравнению с 1 июня. Сейчас их в Казахстане 1751, и 96% их сотрудников составляют граждане РК.

Больше всего приезжих из-за рубежа работают в строительстве (35%), сельском, лесном и рыбном хозяйстве (13%), горнодобывающей промышленности и разработке карьеров (9%), обрабатывающей промышленности (8%), а также занимаются профессиональной, научной и технической деятельностью (6%). Каждый четвертый иностранец, работающий в Казахстане, – из Китая (25,6%). На втором месте по притоку рабочей силы в РК Узбекистан (14%), на третьем Турция (9,5%), на четвертом Индия (9,4%).



В 2023 году по квоте на привлечение иностранных специалистов в Казахстане могут работать 22 260 человек.

В начале лета в Казахстане работали 14 286 иностранцев.