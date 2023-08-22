Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Четверть иностранных работников в Казахстане составляют китайцы

Каждый четвертый иностранный рабочий в Казахстане приехал из Китая Фото: pixabay
Министерство труда и социальной защиты населения РК опубликовало обновленные данные о количестве иностранных граждан, работающих в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МТСЗН РК 22 августа, по состоянию на 1 августа по разрешениям местных исполнительных органов в Казахстане работали 14 702 иностранца. По сравнению с началом лета их количество увеличилось более чем на 400 человек.

По квоте для руководителей и их заместителей в Казахстане трудится 551 иностранный специалист, 2751 разрешение получили руководители структурных подразделений, специалисты и квалифицированные рабочие получили, соответственно, 6452 и 745 разрешений. На сезонные работы привлекли 1970 иностранцев, еще 2233 человека работают в рамках корпоративного перевода.

Работодателей, которые используют труд иностранцев, стало немного меньше по сравнению с 1 июня. Сейчас их в Казахстане 1751, и 96% их сотрудников составляют граждане РК.

Больше всего приезжих из-за рубежа работают в строительстве (35%), сельском, лесном и рыбном хозяйстве (13%), горнодобывающей промышленности и разработке карьеров (9%), обрабатывающей промышленности (8%), а также занимаются профессиональной, научной и технической деятельностью (6%). Каждый четвертый иностранец, работающий в Казахстане, – из Китая (25,6%). На втором месте по притоку рабочей силы в РК Узбекистан (14%), на третьем Турция (9,5%), на четвертом Индия (9,4%).

В 2023 году по квоте на привлечение иностранных специалистов в Казахстане могут работать 22 260 человек.

В начале лета в Казахстане работали 14 286 иностранцев.

Читайте также

Количество переехавших в Казахстан иностранцев выросло почти в два раза

Какой будет осень в Казахстане

В ЗКО поддержано свыше 600 проектов бизнеса через фонд "Даму"

Никита Дробны
МТСЗН РК Казахстан Китай
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
торги на бирже
Курс доллара резко упал на торгах 21 августа
космическая станция
"Роскосмос" подтвердил крушение космической станции "Луна-25"
В Алматы начали действовать новые тарифы на проект в общественном транспорте
В Алматы ввели новые тарифы на проезд в общественном транспорте
Финансы, гороскоп, финансовый прогноз, нумерология
Финпрогноз от нумеролога: одни сорвут куш, а кому-то нужно включить режим скряги
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления