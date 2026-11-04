"Он штраф себе выпишет сам или ему помогут?": чем полицейский из Тараза разозлил казахстанцев

В социальных сетях распространилось видео с участием полицейских, которое вызвало волну возмущения среди казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

На кадрах, опубликованных 4 ноября 2026 года в Instagram-паблике kris.p.original, сотрудник полиции находясь за рулем служебного автомобиля, открывает окно и плюет на дорогу. По словам очевидцев, в это время его напарник стоял рядом без нагрудного видеорегистратора.

Кроме того, утверждается, что, после начала движения служебного автомобиля оба сотрудника не пристегнули ремни безопасности. Такое поведение правоохранителей не осталось без внимания казахстанцев:

По мне так стражи закона должны в двойной мере отвечать за свои проступки.

А еще требуют от гражданских культуры.

Воспитанного человека, видно, издалека.

Пусть сам на себя составит протокол.

Вот она культура! И так повсюду. Многие тротуары и остановки заплеваны.

Высокая культура.

Он штраф себе выпишет сам или ему помогут?

Штраф ему надо и строгий выговор объявить, а лучше уволить из органов.

В Департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что по факту действий сотрудника полиции, запечатленных на видеозаписи, проведена служебная проверка.

"По ее результатам в отношении полицейского составлен административный протокол по статье 434 КоАП РК (мелкое хулиганство). Материалы дела направлены на рассмотрение в суд", – уточнили в ДП.

В Алматы суд оправил в тюрьму на 15 лет бывшего полицейского за убийство гражданской жены. Он нанес супруге 39 ножевых ранений на глазах у детей.