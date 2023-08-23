Пенсионерка из Алматы рассказала, как отдала мошенникам 2 млн тенге

Пенсионерку обманули интернет-мошенники, но стражам порядка удалось оперативно поймать злоумышленников и вернуть женщине деньги, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, 70-летняя жительница Алмалинского района Алматы была обманута распространенной мошеннической схемой. Среди ночи в ее квартире раздался телефонный звонок. Неизвестный человек слезно попросил о помощи голосом дочери.

"На домашний телефон позвонили. Я услышала дикий плач. Голос был похож на голос моей старшей дочери. Она говорила: у меня ДТП с беременной женщиной, которая лежит в реанимации и потеряла ребенка. Я переходила в неустановленном месте, она свернула, чтобы меня насмерть не сбить. Ребра, легкие задели – надо делать операцию. Родители за 5 млн тенге готовы забрать заявление", – рассказывает потерпевшая.

Шокированная услышанным женщина сообщила, что у нее в сбережениях лишь два миллиона тенге. По ту сторону собеседник торговаться не стал.



"Завернула и говорю: "У меня нет сумки". А она: "Положите в пакет". Он пришел, я ему сказала: вещи для дочери, больше ничего", – делится воспоминаниями пенсионерка.

Оперативники по горячим следам поймали мошенников и вернули обманутой пожилой женщине миллионы.

"Я когда держала деньги, не поверила, даже пакет открывать не хотела. Подумала – неужели так бывает. Через полтора часа полиция их задержала", – не скрывая радости рассказывает алматинка.

По данным "CyberPol" досудебное расследование по факту интернет-мошенничества продолжается.

Ранее стало известно, что мошенники украли с личных счетов казахстанцев 104 млн тенге.