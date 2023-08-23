В Костанайской области пенсионер пытался лечить диабет мухоморами

Пенсионер в Костанайской области намеренно употребил в течение суток несколько мухоморов. Таким образом пожилой человек пытался вылечить диабет, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации станции скорой помощи Костаная, самолечение привело к галлюцинациям, агрессии, рвоте и потере сознания.

"В тяжелом состоянии он был доставлен в приемный покой районной больницы. К счастью, пациент жив. Находится под наблюдением специалистов", – рассказали медики.

Как отмечается, у мухоморов есть целый набор ядов различного спектра действия. Самый известный – мускарин, который вызывает расширение сосудов и уменьшение сердечного выброса. Его действие может привести к смерти от отека легких и удушья.

"Еще одно жуткое вещество – иботеновая кислота, которая обладает психотропным эффектом и в больших концентрациях приводит к гибели клеток головного мозга. В белых мухоморах и бледных поганках (эти грибы тоже относятся к мухоморам) содержатся смертельно опасные аматоксины и фаллотоксины – вещества, очень быстро разрушающие печень", – предупредили врачи.

Ранее сообщалось, что, согласно изменениям, внесенным в Налоговый кодекс, казахстанцы с 1 января 2024 года будут платить налоги за пользование лесными и растительными ресурсами.

В Министерстве финансов заверили, что новый налог не распространяется на тех, кто собирает грибы, ягоды для личного пользования.

