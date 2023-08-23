Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Костанайской области пенсионер пытался лечить диабет мухоморами

пенсионер пытался вылечить диабет мухомором Фото: pixabay
Пенсионер в Костанайской области намеренно употребил в течение суток несколько мухоморов. Таким образом пожилой человек пытался вылечить диабет, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации станции скорой помощи Костаная, самолечение привело к галлюцинациям, агрессии, рвоте и потере сознания.

"В тяжелом состоянии он был доставлен в приемный покой районной больницы. К счастью, пациент жив. Находится под наблюдением специалистов", – рассказали медики.

Как отмечается, у мухоморов есть целый набор ядов различного спектра действия. Самый известный – мускарин, который вызывает расширение сосудов и уменьшение сердечного выброса. Его действие может привести к смерти от отека легких и удушья.

"Еще одно жуткое вещество – иботеновая кислота, которая обладает психотропным эффектом и в больших концентрациях приводит к гибели клеток головного мозга. В белых мухоморах и бледных поганках (эти грибы тоже относятся к мухоморам) содержатся смертельно опасные аматоксины и фаллотоксины – вещества, очень быстро разрушающие печень", – предупредили врачи.

Ранее сообщалось, что, согласно изменениям, внесенным в Налоговый кодекс, казахстанцы с 1 января 2024 года будут платить налоги за пользование лесными и растительными ресурсами.

В Министерстве финансов заверили, что новый налог не распространяется на тех, кто собирает грибы, ягоды для личного пользования.

Читайте также

В Петропавловске обсуждают пустой гроб, найденный недалеко от жилых домов

В Кызылординской области пятеро человек погибли в аварии с участием "Газели"

В Усть-Каменогорске слепой котенок застрял под обшивкой здания акимата

Елена Беляева
Костанай Костанайская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
подсолнухи
Гороскоп на 23 августа для всех знаков зодиака
Земфире не понравились гастроли в Казахстане
"Чудовищная организация": Земфире не понравились гастроли в Казахстане
торги на бирже
Курс доллара резко упал на торгах 21 августа
дом за 454 тенге
Самый дешевый в мире дом продают за 454 тенге
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления